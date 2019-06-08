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У Харкові невідомі побили журналіста

Новини » Надзвичайні події    08.06.2019 - 14:24
У Харкові невідомі побили журналіста
Ілюстративне фото (facebook.com ternograd.te.ua)

Інцидент стався 7 червня на території одного з торгових центрів

У п'ятницю, 7 червня, під час конфлікту на території одного з торгових центрів Харкова невідомі побили журналіста місцевого телеканалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харкова.

Як повідомляється, під час конфлікту на території ТЦ "Барабашово" невідомі особи напали на оператора одного з місцевих телеканалів. Нападники завдали тілесних ушкоджень та заволоділи знімальним обладнанням.

Зазначається, що в результаті інциденту постраждалий був госпіталізований до Харківської міської лікарні. Наразі він знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.

"Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 187 (розбій)", - заявили в поліції.

Крім того, внаслідок конфлікту на території ТЦ "Барабашово" постраждали 9 осіб. Всім постраждалим була надана медична допомога. Конфлікт виник через суперечку між групою невідомих осіб та підприємцями.

"За фактом групового порушення громадського порядку відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 293 Кримінального кодексу України", - йдеться в заяві.

 

Нагадаємо, за даними Національної спілки журналістів України, з початку 2019 року було зафіксовано 30 випадків застосування сили до журналістів. Лише у травні було зафіксовано 7 інцидентів фізичної агресії щодо журналістів.

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