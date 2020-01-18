У Харкові чоловік погрожував підірвати гранату на роботі

У Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на місцевому підприємстві, де працював. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

Як повідомляється, у п'ятницю, 17 січня, близько 11:50 чоловік зателефонував до поліції та заявив, що перебуває з гранатою у приватному підприємстві, де збирається її підірвати. Правоохоронці, що прибули на виклик, затримали чоловіка та вилучили у нього небезпечний предмет.

"З дозволу чоловіка також був проведений огляд його квартири, де поліцейські вилучили ще понад 400 боєприпасів. Як пояснив затриманий, патрони та гранату він привіз у 2014 з зони проведення ООС, де служив у складі бригади та зберігав їх за місцем мешкання. Мету свого вчинку чоловік пояснити не зміг", - розповіли в поліції.

Зазначається, що вилучені боєприпаси було направлено на експертизу, а щодо дій чоловіка було відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі в ході побутового конфлікту між мешканцями гуртожитку, один з учасників підірвав гранату. В результаті вибуху постраждали троє людей. Чоловік, який підірвав гранату, втік з місця злочину.

Також РБК-Україна писало, що в Донецькій області чоловік кинув гранату на подвір'я своїх знайомих. Внаслідок вибуху гранати 62-річний житель Авдіївки зазнав осколкових поранень. Зловмисника було затримано, він перебував в алкогольному сп'янінні.