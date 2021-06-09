У Харкові чоловік кинув гранату у групу людей. П'ятеро постраждалих, серед них - підлітки

Інформація про інцидент надійшла до поліції о 21:53 від перехожого.

Правоохоронці встановили, що між компанією молоді і 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5.

"Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до медичних закладів Харкова", - йдеться в повідомленні.

Серед постраждалихх - двоє підлітків 16 і 17 років.

Речові докази направлені на експертне дослідження. Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.