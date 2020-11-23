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У Харкові маршрутка потрапила в ДТП з двома фурами, є постраждалий

Харків, Понеділок 23 листопада 2020 17:09
У Харкові маршрутка потрапила в ДТП з двома фурами, є постраждалий
Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Харкові маршрутний автобус потрапив в аварію з двома фурами. В результаті ДТП є потерпілий, це водій маршрутки.

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

Повідомляється, що аварія сталася на кільцевій дорозі на з'їзді на проспект Гагаріна. Поліція встановила, що сталося зіткнення трьох автомобілів Renault Magnum, МАЗ і "Богдан", які рухалися в попутному напрямку.

"Попередньо встановлено, що 70-річний водій автомобіля "Renault Magnum", з'їжджаючи з кільцевої дороги на проспект Гагаріна, зупинив свою вантажівку, щоб надати перевагу в русі зустрічному транспорту. В цей час водій відчув сильний удар в задню частину автомобіля. Коли він вийшов з транспортного засобу, то побачив, що в його авто врізався автобус "Богдан", в який в свою чергу виїхала вантажівка МАЗ", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП до лікарні із забоями доправили 54-річного водія автобуса.

Нагадаємо, сьогодні у Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП, в результаті загинула 62-річна пасажирка.

До цього у Польщі в ДТП загинули двоє українців.

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