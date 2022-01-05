У Харкові маршрутка насмерть збила жінку на переході

"5 січня о 10:00 на проспекті Московському біля залізничної станції "Лосєве" 55-річний водій автобуса "Богдан" сполученням "Харків - Маріуполь" скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм 50-річна харків’янка померла на місці події", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчими за фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 8 років в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Всі обставини ДТП встановлюються.