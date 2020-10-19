У Харкові з коронавірусом сталося те, що раніше було в Італії, - голова ОДА

У Харкові на тлі зростання захворюваності не вистачає лікарів, а також лікарняних ліжок для лікування коронавірусу. У зв'язку з цим хворих на COVID-19 доводиться розміщувати в лікарнях області.

Про це у Telegram заявив глава Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

За його словами, ситуація схожа на ту, яка раніше була в Італії.

"Сталося те, що ми бачили раніше в Італії. Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області", - сказав Кучер.

Голова ОДА закликав громадян дотримуватися карантинних заходів, щоб уберегти тисячі харків'ян від вірусу.

Нагадаємо, Харків відсьогодні знаходиться в "червоній" карантинній зоні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Харківській області не вистачає лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом.

Також повідомлялося, що в Україні жоден регіон не готовий до ослаблення карантину. При цьому в Харківській області одна з найгірших ситуацій з динамікою захворюваності коронавірусом.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 4766 нових випадків коронавірусу, з яких 595 в Харківській області.