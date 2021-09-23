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У Харкові побили поліцейського, який прибув на виклик

Автор: Дмитро Левицький

У Харкові вчора, 22 вересня, побили патрульного, який прибув на виклик за фактом сімейної сварки. Нападнику тепер загрожує до 5 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Поліцейські прибули у пішому патрулі на виклик, а в ході документування правопорушення на них напав нетверезий 36-річний раніше неодноразово судимий мешканець квартири.

"На неодноразові законні вимоги працівників поліції припинити протиправні дії вчинив опір та навмисно наніс інспекторові поліції декілька ударів рукою по голові та в обличчя", - розповіли в поліції.

Наразі нападнику готують підозру за насильство щодо працівника правоохоронного органу, та вирішують питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу.

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Харків