У Харкові у ДТП за участю поліцейського загинули дві людини

У Харкові на перехресті Белгородського узвозу та вулиці Шевченко сталась дорожно-транспортна пригода з участю поліцейського, в результаті якої загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Аварія сталась 7 липня 01:00 години ночі. Внаслідок ДТП водії обох автомобілів загинули на місці події, а пасажири з травмами шиї доставлені до міської лікарні.

"Автомобіль марки Chery Amulet під керуванням помічника оперативного чергового Холодногірського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Харківській області на перехресті Белгородського узвозу та вул. Шевченко не виконав вимогу знаку 2.2 "стоп" і не надав перевагу в русі автомобілю марки Daewoo Lanos", - розповіли деталі у поліції.

Фото: місце ДТП (dbr.gov.ua)

Слідчі ДБР розслідують кримінальне провадження за ознаками кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Нагадаємо, під Мелітополем в ДТП за участю поліцейського загинули три людини. На трасі Скадовськ-Каховка Херсонської області зіткнулись два автомобілі, в результаті чого загинули троє людей, серед них - дитина.