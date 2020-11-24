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У Харкові в ДТП постраждали шість людей, серед них - дитина

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 24 листопада, у Харкові сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали шість людей, серед них дитина.

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Про це повідомляє місцеве видання "Об’єктив".

Як повідомляється, зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat і Daewoo Lanos, які рухалися по Греківській в зустрічному напрямку. За словами свідків, водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням на трамвайних коліях і допустив зіткнення з Volkswagen.

Четверо постраждалих, серед яких дитина, забрала карета швидкої медичної допомоги. Ще двоє від госпіталізації відмовились.

Нагадаємо, в Черкаській області вранці 24 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок і легковика. В результаті аварії загинули дві людини, серед жертв - дитина.

Днями РБК-Україна писало, що під Києвом у ДТП за участю двох автомобілів постраждали сім осіб.

Також повідомлялося, що у Львівській області сталося ДТП за участю двох автомобілів, в результаті яке двоє людей загинули.

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