У Харкові в ДТП постраждали шість людей, серед них - дитина

Сьогодні, 24 листопада, у Харкові сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів. У результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали шість людей, серед них дитина.

Про це повідомляє місцеве видання "Об’єктив".

Як повідомляється, зіткнулись автомобілі Volkswagen Passat і Daewoo Lanos, які рухалися по Греківській в зустрічному напрямку. За словами свідків, водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням на трамвайних коліях і допустив зіткнення з Volkswagen.

Четверо постраждалих, серед яких дитина, забрала карета швидкої медичної допомоги. Ще двоє від госпіталізації відмовились.

Нагадаємо, в Черкаській області вранці 24 листопада сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок і легковика. В результаті аварії загинули дві людини, серед жертв - дитина.

Днями РБК-Україна писало, що під Києвом у ДТП за участю двох автомобілів постраждали сім осіб.

Також повідомлялося, що у Львівській області сталося ДТП за участю двох автомобілів, в результаті яке двоє людей загинули.