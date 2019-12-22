У Харкові в ДТП постраждали двоє поліцейських і підліток

Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) на вулиці Клочковській, в результаті якої постраждали двоє поліцейських і 16-річний хлопець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції області.

Повідомляється, що аварія за участю автомобілів Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen і Skoda Rapid сталась 22 грудня о 2:30. Травми отримав 16-річний пасажир Daewoo Lanos, а також співробітники патрульної поліції 22 і 27 років. Постраждалі були доставлені в лікарню.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, в Харківській області сталося ДТП, в результаті якого постраждали троє поліцейських і водій легкового автомобіля.