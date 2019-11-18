В Харкові в ДТП постраждали двоє дітей

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої травмувалися двоє дітей та водій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Зазначається, що аварія сталася по вулиці Шевченко, де зіштовхнулись автомобілі Daewoo Lanos та Volkswagen Tiguan.

Правоохоронці, що прибули на місце події, попередньо встановили, що водій автомобіля Daewoo Lanos при виїзді на головну дорогу не надав перевагу у русі транспортному засобу Volkswagen Tiguan.

Внаслідок аварії травми отримали 1,5-місячний та 11-річний хлопчики, що знаходились в автомобілі Daewoo Lanos, а також 32-річний водій Volkswagen Tiguan. Лікарі діагностували у постраждалих травми голови, забої та перелом.

Фото: місце ДТП (hk.npu.gov.ua)

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Усі обставини ДТП з’ясовуються.

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