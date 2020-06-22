У Харкові чорнобильці заблокували лікарню для прийому хворих на COVID-19

Фото: заблокована лікарня (twitter.com/XAPKIB)

Люди проти госпіталізації таких пацієнтів у диспансер радіаційного захисту

У Харкові кілька десятків людей заблокували обласний диспансер радіаційного захисту. Люди виступають проти госпіталізації в лікарню пацієнтів з COVID-19.

Про це повідомляє Суспільне.

Відомо, що більшість протестуючих - представники чорнобильських організацій. На думку людей, диспансер не призначений для прийому хворих на коронавірусну інфекцію.

Учасники акції заявляють, що "під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню".

"Ми не говоримо, що вони не люди, вони теж люди, їх треба обстежити, лікувати, але цей диспансер не пристосований для того, щоб коронавірусних хворих тут лікувати. Він у центрі міста! Ми проти такого рішення влади", - заявив чорнобилець Сергій Беліченко.

Фото: заблокована лікарня (twitter.com/XAPKIB)

Це вже другий протест чорнобильців. Перший відбувся 15 червня після того, як глава області Олексій Кучер заявив, що радіаційний диспансер може почати приймати хворих COVID-19, оскільки інфекційна лікарня перевантажена.

Зазначимо, під час сьогоднішньої акції відбулися сутички протестувальників з поліцією. Чорнобильці намагалися перешкоджати в'їзду швидкої допомоги, яка мала привезти першого пацієнта з обласної клініки.

На цей час в Харківській чорнобильській лікарні перебуває чотири таких пацієнти. У всіх ПЛР-тестування показало негативний результат.

Нагадаємо, у лютому в Нових Санжарах відбулися зіткнення між місцевими та правоохоронцями, учасники акцій були проти розміщення на території госпіталю українців, евакуйованих з китайського Уханя.

У результаті були відкриті 8 справ, підозри оголосили 10 найактивнішим учасникам протестів.

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Автор: Роман Калиниченко