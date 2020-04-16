У Харкові хворий коронавірусом втік з лікарні

У Харкові з обласної інфекційної лікарні втік чоловік з коронавірусом, якого доставили з психіатричної лікарні. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Повідомляється, що 34-річний пацієнт був доставлений в медичний заклад з психіатричної лікарні з пневмонією. Співробітники Слобідського відділу поліції за кілька годин встановили можливе місцезнаходження втікача і зв'язалися з його матір'ю. Жінка повідомила, що син перебуває вдома.

Карета швидкої допомоги вже доставила чоловіка до лікарні.

Подію зареєстровано у Єдиному обліку Слобідського відділу поліції.

Фото: повернення втікача (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в Херсонській області з пункту обсервації втекли 15 осіб. Більшість утікачів - із Західної України і з Дніпропетровської області.

Крім того, за минулу добу в Україні зафіксували вісім нових летальних випадків від коронавіруса. Всього в країні померли 116 пацієнтів з COVID-19.

Всього за даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 16 квітня в Україні 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, 186 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 397 нових випадків.