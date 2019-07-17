У Харкові автомобіль в'їхав в агітаційний намет, є постраждалі

У вівторо, 16 липня, на проспекті Ювілейний у Харкові в результаті наїзду автомобіля постраждали 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції міста.

За попередніми даними правоохоронців, 20-річна водійка автомобіля Nissan не впоралася з керуванням, заїхала на тротуар та врізалася в агітаційний намет. Після зіткнення з наметом автомобіль продовжив рух та зупинився через декілька метрів.

Зазначається, що в результаті аварії постраждали 55-річна агітатор, та двоє перехожих - 31 річний чоловік та 46-річна жінка. На момент дорожньо-транспортної пригоди водійка була тверезою.

"Слідчим вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області сталося зіткнення легкового автомобіля з пасажирським автобусом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 2 дитини та чоловік.

РБК-Україна писало, що 14 липня поблизу Миколаєва автомобіль в'їхав в групу неповнолітніх спортсменів-велосипедистів. В результаті інциденту постраждало 6 дітей.