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У Харкові автомобіль збив жінку на пішохідному переході: вона не вижила

Автор: РБК-Україна

У Харкові водій мікроавтобуса збив жінку на пішохідному переході. В результаті події вона загинула на місці ДТП.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Повідомляється, що інформація про ДТП по вулиці Роганській надійшла в поліцію 16 серпня о 10:40.

Правоохоронці встановили, що 31-річний водій автомобіля Volkswagen Transporter збив жінку, яка перетинала проїжджу частину по пішохідному переходу.

"В результаті аварії загинула жінка 1985 року народження", - повідомили в поліції.

На даний момент співробітники поліції встановлюють всі обставини аварії. Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, що в Івано-Франківській області перекинувся пожежний автомобіль. Постраждали шість рятувальників.

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