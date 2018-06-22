У Харкові автомобіль на пішохідному переході збив дитину

Наразі чотирирічний хлопчик знаходиться у комі

У Харкові сьогодні, 22 червня 2018 року, на проспекті Тракторобудівників автомобіль на пішохідному переході збив чотирирічну дитину. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"Аварія сталася 22 червня на проспекті Тракторобудівників. За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda на пішохідному переході здійснив наїзд на дитину", - йдеться у повідомленні.

#поліція_Харківщини У Харкові водій іномарки збив чотирирічну дитину З травмою голови хлопчика госпіталізовано до... Опубліковано Поліція Харківщини 22 червня 2018 р.

Як зазначається, чотирирічного хлопчика з травмою голови було госпіталізовано, наразі він знаходиться у комі. Правоохоронці встановлюють обставини події.

#поліція_Харківщини #ДТП У Харкові в аварії постраждала чотирирічна дитина З травмою голови та забоями хлопчика було... Опубліковано Поліція Харківщини 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Харківській області неподалік села Кругляківка мотоцикл в'їхав в поїзд, внаслідок чого загинули дві людини.