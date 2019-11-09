У Харкові автомобіль насмерть збив пішохода

У Харкові сталося дві дорожньо-транспортних пригоди, внаслідок яких один чоловік загинув, ще один отримав пошкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Повідомляється, що одне з ДТП сталося в районі окружної дороги по вулиці Кільцева. Водій автомобіля "Ауді" скоїв наїзд на 62-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. У поліції повідомили, що обставини аварії встановлюються.

Друга аварія сталася на проспекті Перемоги. Водій автомобіля "ВАЗ-2108" збив 19-річну дівчину, яка переходила проїжджу частину. Дівчина отримала перелом ніг і була госпіталізована в лікарню.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Житомирській області зіткнувся вантажівка з легковим автомобілем. В результаті ДТП загинули три людини, ще один отримав пошкодження.

Крім цього, вранці 9 листопада сталася аварія за участю вантажівки і мікроавтобуса в Одеській області. В результаті зіткнення шість чоловік отримали пошкодження.