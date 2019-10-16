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У Харкові автомобіль наїхав на жінку з двома дітьми

Новини » Надзвичайні події    16.10.2019 - 15:14
У Харкові автомобіль наїхав на жінку з двома дітьми
Фото: ДТП у Харкові (hk.npu.gov.ua)

В результаті ДТП всі троє були госпіталізовані

У Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобіль скоїв наїзд на жінку та її двох дітей, всі троє постраждалих госпіталізовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

За інформацією поліції, аварія сталася в середу, 16 жовтня, о 12:40 по вулиці Гвардійців Широнінців.

"73-річний водій автомобіля "Volkswagen Passat" допустив наїзд на 35-річну жінку та двох її дочок 3 і 5 років, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу. Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі сталося зіткнення між маршруткою і мікроавтобусом. В результаті п'ятеро людей отримали пошкодження, троє з яких були доставлені в лікарню.

Також РБК-Україна писало, що в Миколаївській області в результаті аварії між двома автомобілями загинули чотири людини, ще шість осіб отримали ушкодження. Пізніше винуватця ДТП затримали.

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