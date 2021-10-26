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У Харкові автомобіль на шаленій швидкості скоїв смертельну ДТП

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Харків, Вівторок 26 жовтня 2021 22:19
У Харкові автомобіль на шаленій швидкості скоїв смертельну ДТП Фото: у Харкові сталася смертельна ДТП - поліція встановлює обставини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Харкові ввечері 26 жовтня на проспекті Гагаріна сталася смертельна ДТП. Автомобіль на шаленій швидкості виїхав на перехрестя на червоне світло і зіткнувся з іншою машиною, водій якої загинув, ще три людини постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

За попередніми даними, в ДТП загинула одна людина, ще троє постраждали. На місці події працюють співробітники поліції, слідчо-оперативна група і медики. З'ясовуються обставини аварії.

Фото та відео з місця аварії опублікував Telegram-канал Харків Life. На кадрах видно, як автомобіль на величезній швидкості проїжджає перехрестя на червоне світло та стикається з іншою машиною. Після удару вони проїжджають кілька десятків метрів.

За словами очевидців, одна з машин врізалася у рекламний щит. На опублікованих фотографіях видно розкидані дорогою та газоном запчастини пошкоджених автомобілів. Один із них є покрученою купою металу.

Фото: у Харкові сталася смертельна ДТП - поліція встановлює обставини (t.me/kharkivlife)

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