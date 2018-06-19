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У Харкові арештували водія, який збив на смерть семирічну дівчинку

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 17:42
Фото: ДТП у Харкові (РБК-Україна)
Фото: ДТП у Харкові (РБК-Україна)

Під час судового засідання водій визнав свою провину

Суд обрав запобіжний захід для водія мікроавтобуса, який в Харкові на смерть збив семирічну дівчинку, у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

"Суд підтримав клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави", - йдеться у повідомленні.

Під час судового засідання водій визнав свою провину.

Сторона захисту клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Харкові на вулиці Драгомирівська 17 червня 42-річний водій мікроавтобуса збив семирічну дитину.

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Теги публікації: Харків, Харків, Суд, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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