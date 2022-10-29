В Харьковской области обнаружили тела более 760 погибших во время оккупации

Монастырский рассказал, что правоохранители уже эксгумировали более 760 тел погибших мирных граждан в Харьковской области. Однако зрительно установить личность погибшего человека не всегда удается. Да и идентифицировать быстро путем специального исследования тоже не всегда возможно – очередь на ДНК-экспертизу в среднем длится два месяца.

"Это осуществляется через ДНК-анализ, специальные лаборатории работают, и наши международные партнеры помогли нам предоставить эти реагенты и мобильные лаборатории для того, чтобы быстро можно было это делать. Но все равно мы понимаем, что эта работа на недели, иногда на месяцы. Для того, чтобы установить, кто именно замучен. Обращаются родственники, мы берем соответствующие образцы ДНК, сравниваем и только в течение определенного времени мы можем это сделать", - объясняет министр.

При этом глава МВД отметил, что в настоящее время Верховная рада уже приняла специальный закон по ДНК-экспертизе, который должен упростить процедуру идентификации тел погибших.

Кроме того, Монастырский рассказал, что на недавно освобожденных территориях Украины заминирование почти вдвое плотнее, чем на деоккупированной части Киевской или Черниговской области.

"Если раньше мы могли говорить о разминировании на Луганщине, Донетчине, то, к сожалению, мы вынуждены говорить об этом фактически на большей части территории нашего государства. Действительно, заминировано фактически все. Если мы сравниваем с Киевщиной или Черниговщиной, то заминирование вдвое плотнее. Это, конечно, связано и с продолжительностью пребывания там врага, и с тем, что они чаще используют это как способ сдерживания наших войск", - подчеркнул глава МВД.