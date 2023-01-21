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В Харьковской области нашли тайник с сотней российских снарядов

Фото: в Харьковской области нашли тайник с сотней российских снарядов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Укрытие с российским вооружением был обнаружен в одном из населенных пунктов Харьковской области. Его передали украинским военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

По его данным, в населенном пункте Токаревка было обнаружено более сотни артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

"Вот так выглядит российский "лендлиз!" Теперь ребята вернут российские снаряды обратно в Россию", - написал чиновник.

Он сообщил, что все снаряды были вывезены за территорию общины и переданы на нужды 113-й отдельной бригады территориальной обороны.

Напомним, правоохранители провели осмотр деоккупированной части Николаевской области и обнаружили российские боеприпасы и технику армии РФ в одном из домовладений.

Ранее в Харьковской области полиция обнаружила несколько десятков различных взрывоопасных предметов на деоккупированных территориях.

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