В Харьковской области задержали фаната "русского мира" с гранатами и взрывчаткой

Пограничники задержали сторонника оккупантов в Харьковской области. У него обнаружили гранаты и самодельную взрывчатку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.
Фанат "русского мира" публично поддерживал российское вторжение в Украину. Он призывал местных жителей к сотрудничеству с оккупантами. Кроме того, сторонник врага утверждал, что российская армия не обстреливает мирное население.
Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили 5 гранат и самодельную взрывчатку.
Напомним, в Харьковской области задержали бывшую полицейскую, которая работала на оккупантов и вступила в ряды так называемой "народной милиции".
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