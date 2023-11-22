В Харьковской области задержан агент, разведывавший оборону ВСУ на границе с Россией

"Для ориентировочной установки таких "маршрутов" фигурант обходил местность и искал следы танковых гусениц", - говорится в сообщении.

Также он выспрашивал "нужную" информацию у своих знакомых местных жителей под видом бытовых разговоров. Кроме того, российский агент пытался узнать места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции вблизи границы с РФ.

Кроме того, в случае вражеских "прилетов" злоумышленник собирал информацию об их последствиях и "отчитывался" оккупантам.

"Еще одной его задачей было создание собственной сети информаторов, в которую должно было войти как можно больше жителей освобожденных районов Харьковщины", - добавили в СБУ.

По данным следствия, российским агентом оказался 41-летний житель Волчанска, который в июле этого года был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ.

После вербовки предатель получил от российской спецслужбы инструкции по проведению разведывательно-подрывной деятельности и избрал оперативный псевдоним "Лексус".

СБУ его задержала во время доразведки пограничной территории области. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщалось, ранее СБУ разоблачила еще одного вражеского пособника, который пошел на добровольное сотрудничество с российскими оккупантами после захвата части Харьковской области. Им оказался оказался бывший инженер Купянского управления магистральных газопроводов.

Также в Харькове раскрыли еще одного агента главного управления Генштаба Вооруженных сил России (известного как ГРУ). Он корректировал ракетно-артиллерийские удары врага по военной и критической инфраструктуре областного центра.