В Харьковской области задержан 18-летний агент России, - СБУ

"Приспешника врага удавалось задержать "на горячем" во время сбора информации о позициях и передвижениях украинской техники и военных. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон, сим-карты и ноутбук с поличным", - пишет пресс-служба СБУ.

Согласно данным следствия, 18-летний житель Краснограда Харьковской области помогал врагу за денежное вознаграждение.

Следователи сообщили парню о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Вражескому агенту грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: в Харьковской области задержан 18-летний агент России (ssu.gov.ua)