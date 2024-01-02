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В Харьковской области запустили систему оповещения для жителей прифронтовых территорий: как работает

Фото: в Харьковской области запустили новую систему оповещения (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Жители прифронтовых территорий Харьковской области будут получать СМС-оповещения о возможности эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

По данным администрации, в смс-уведомлении указан номер "горячей линии" по эвакуации.

Фото: в Харьковской области запустили систему оповещения (t.me/synegubov)

Смс рассчитаны на людей преклонных лет, не имеющих гаджетов и Интернета. А также родственников лиц, проживающих в опасных прифронтовых районах области.

Эвакуация из Харьковской области

Напомним, в области идет процесс добровольной рекомендованной эвакуации из общин Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

"Всем, кто желает временно выехать из этих и других прифронтовых районов, оказывается вся необходимая юридическая и гуманитарная помощь". – отметили в Харьковской ОВА.

Мы уже сообщали, что эвакуация детей из трех территориальных общин Купянского района Харьковской области полностью завершена.

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