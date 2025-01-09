В Харьковской области зафиксировали случай дирофиляриоза: что это за болезнь и как лечиться
В Харьковской области зафиксирован случай паразитарного заболевания дирофиляриозом. Врачи объяснили, чем опасна эта болезнь и как уберечься от заражения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.
В поселке Донец Изюмского района выявлен случай дирофиляриоза у женщины 1978 года рождения. Пациентка обратилась к врачам с жалобами на покраснение и припухлость в правом веке, ощущение инородного тела и "перемещение" припухлости.
В тот же день женщине провели оперативное вмешательство в Балаклейской многопрофильной больнице интенсивного лечения, где удалили паразита длиной 3,5 см. В лаборатории подтвердили, что это Dirofilaria repens - нитевидный круглый гельминт, который вызывает дирофиляриоз.
На месте жительства больной проведено эпидемиологическое обследование и введены противоэпидемические мероприятия.
Что такое дирофиляриоз
Это паразитарное заболевание, которое передается через укусы комаров. Источником инфекции являются пораженные паразитом собаки, кошки и другие хищники. Личинки паразита, попадая в организм человека, медленно растут и могут достигать размеров до 30 см. Основные симптомы - покраснение, припухлости, зуд, ощущение инородного тела и "ползание" под кожей.
Чтобы избежать заражения:
- следите за здоровьем домашних животных и проводите профилактическое лечение
- избегайте прогулок животных в местах большого количества комаров, особенно в вечернее время
- устанавливайте сетки на окна и двери, чтобы избежать залета комаров
- уничтожайте комаров в местах их выплода и в помещениях
- используйте репелленты для индивидуальной защиты
Соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить риск заражения.
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