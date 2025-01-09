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В Харьковской области зафиксировали случай дирофиляриоза: что это за болезнь и как лечиться

Четверг 09 января 2025 20:55
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В Харьковской области зафиксировали случай дирофиляриоза: что это за болезнь и как лечиться Фото: Болезни глаз (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Харьковской области зафиксирован случай паразитарного заболевания дирофиляриозом. Врачи объяснили, чем опасна эта болезнь и как уберечься от заражения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней.

В поселке Донец Изюмского района выявлен случай дирофиляриоза у женщины 1978 года рождения. Пациентка обратилась к врачам с жалобами на покраснение и припухлость в правом веке, ощущение инородного тела и "перемещение" припухлости.

В тот же день женщине провели оперативное вмешательство в Балаклейской многопрофильной больнице интенсивного лечения, где удалили паразита длиной 3,5 см. В лаборатории подтвердили, что это Dirofilaria repens - нитевидный круглый гельминт, который вызывает дирофиляриоз.

На месте жительства больной проведено эпидемиологическое обследование и введены противоэпидемические мероприятия.

Что такое дирофиляриоз

Это паразитарное заболевание, которое передается через укусы комаров. Источником инфекции являются пораженные паразитом собаки, кошки и другие хищники. Личинки паразита, попадая в организм человека, медленно растут и могут достигать размеров до 30 см. Основные симптомы - покраснение, припухлости, зуд, ощущение инородного тела и "ползание" под кожей.

Чтобы избежать заражения:

  • следите за здоровьем домашних животных и проводите профилактическое лечение
  • избегайте прогулок животных в местах большого количества комаров, особенно в вечернее время
  • устанавливайте сетки на окна и двери, чтобы избежать залета комаров
  • уничтожайте комаров в местах их выплода и в помещениях
  • используйте репелленты для индивидуальной защиты

Соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить риск заражения.

Напомним, паразиты, которые обитают в теле млекопитающих, не только представляют серьезную опасность, но и поражают своими размерами. РБК-Украина рассказывало, что самые крупные из них способны вырастать до 40 метров в длину.

Паразиты очень опасны и их можно подцепить где угодно. Мы рассказывали о трех видах гельминтов, которые наиболее распространены в Украине.

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