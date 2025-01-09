В Харьковской области зафиксировали случай дирофиляриоза: что это за болезнь и как лечиться

В Харьковской области зафиксирован случай паразитарного заболевания дирофиляриозом. Врачи объяснили, чем опасна эта болезнь и как уберечься от заражения.

В поселке Донец Изюмского района выявлен случай дирофиляриоза у женщины 1978 года рождения. Пациентка обратилась к врачам с жалобами на покраснение и припухлость в правом веке, ощущение инородного тела и "перемещение" припухлости.

В тот же день женщине провели оперативное вмешательство в Балаклейской многопрофильной больнице интенсивного лечения, где удалили паразита длиной 3,5 см. В лаборатории подтвердили, что это Dirofilaria repens - нитевидный круглый гельминт, который вызывает дирофиляриоз.

На месте жительства больной проведено эпидемиологическое обследование и введены противоэпидемические мероприятия.

Что такое дирофиляриоз

Это паразитарное заболевание, которое передается через укусы комаров. Источником инфекции являются пораженные паразитом собаки, кошки и другие хищники. Личинки паразита, попадая в организм человека, медленно растут и могут достигать размеров до 30 см. Основные симптомы - покраснение, припухлости, зуд, ощущение инородного тела и "ползание" под кожей.

Чтобы избежать заражения:

следите за здоровьем домашних животных и проводите профилактическое лечение

избегайте прогулок животных в местах большого количества комаров, особенно в вечернее время

устанавливайте сетки на окна и двери, чтобы избежать залета комаров

уничтожайте комаров в местах их выплода и в помещениях

используйте репелленты для индивидуальной защиты

Соблюдение этих рекомендаций поможет уменьшить риск заражения.