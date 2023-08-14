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В Харьковской области водителя автотранспортного предприятия ударило током, он погиб

Фото: в Харьковской области водителя автотранспортного предприятия ударило током, он погиб (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В городе Дергачи Харьковской области водитель местного автотранспортного предприятия, находясь за рулем грузовика, погиб от удара током.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

По информации Минэнерго, водитель местного автотранспортного предприятия, находясь за рулем грузового автомобиля, кузовом транспорта прикоснулся к линии электропередачи и был поражен током.

Врачи скорой помощи констатировали смерть. В настоящее время продолжается расследование обстоятельств несчастного случая.

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Харьков