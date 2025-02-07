Подорвался ночью в своей комнате. Под Харьковом погиб 10-летний мальчик

В Харьковской области из-за подрыва взрывоопасного предмета погиб 10-летний ребенок. За дело взялась полиция.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом случае.

Гибель ребенка из-за взрыва в Харьковской области: реакция ГСЧС и полиции

О трагедии в Харьковской области рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно информации ГСЧС, чрезвычайное происшествие произошло в поселке Коротич Харьковского района в ночь на пятницу, 7 февраля.

"В частном доме произошел подрыв неизвестного взрывоопасного предмета (ВОП). В результате взрыва погиб 10-летний мальчик", - рассказали в пресс-службе спасателей в Facebook.

Там добавили, что на месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия.

В завершение госслужба в очередной раз обратилась к украинцам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности и напомнила о правилах поведения при обнаружении взрывоопасного предмета, которые уберегут жизнь:

остановиться, не приближаться и не трогать ВОП;

сообщить о находке по номерам "101" или "102";

обозначить место находки подручными средствами (лента, ветки, камни);

отойти на безопасное расстояние;

предупредить других об опасности.

Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNSKHARKIV)

Несколько позже в полиции Харьковской области сообщили, что по факту гибели ребенка начали уголовное производство.

"В доме по месту жительства в результате взрыва 10-летний мальчик получил не совместимые с жизнью травмы", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что ночью 7 февраля в полицию поступило сообщение о том, что погиб ребенок. По указанному адресу выехали:

работники следственно-оперативной группы;

специалисты взрывотехнической службы;

специалисты криминалистической лаборатории.

"Установлено, что ночью родители проснулись от звука взрыва в комнате сына и обнаружили ребенка без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе полиции в Facebook.

Уточняется, что в ходе обследования места происшествия предварительно установлено, что сдетонировал взрыватель А670 к снарядам.

"Следователи открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Следователи устанавливают происхождение боеприпаса. Продолжается досудебное расследование", - подытожили правоохранители.

Публикация полиции Харьковской области (скриншот: facebook.com/police.kharkov)