Подорвался ночью в своей комнате. Под Харьковом погиб 10-летний мальчик
В Харьковской области из-за подрыва взрывоопасного предмета погиб 10-летний ребенок. За дело взялась полиция.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этом трагическом случае.
Гибель ребенка из-за взрыва в Харьковской области: реакция ГСЧС и полиции
О трагедии в Харьковской области рассказали в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Согласно информации ГСЧС, чрезвычайное происшествие произошло в поселке Коротич Харьковского района в ночь на пятницу, 7 февраля.
"В частном доме произошел подрыв неизвестного взрывоопасного предмета (ВОП). В результате взрыва погиб 10-летний мальчик", - рассказали в пресс-службе спасателей в Facebook.
Там добавили, что на месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства происшествия.
В завершение госслужба в очередной раз обратилась к украинцам с просьбой строго соблюдать меры минной безопасности и напомнила о правилах поведения при обнаружении взрывоопасного предмета, которые уберегут жизнь:
- остановиться, не приближаться и не трогать ВОП;
- сообщить о находке по номерам "101" или "102";
- обозначить место находки подручными средствами (лента, ветки, камни);
- отойти на безопасное расстояние;
- предупредить других об опасности.
Пост ГСЧС (скриншот: facebook.com/DSNSKHARKIV)
Несколько позже в полиции Харьковской области сообщили, что по факту гибели ребенка начали уголовное производство.
"В доме по месту жительства в результате взрыва 10-летний мальчик получил не совместимые с жизнью травмы", - рассказали правоохранители.
Отмечается, что ночью 7 февраля в полицию поступило сообщение о том, что погиб ребенок. По указанному адресу выехали:
- работники следственно-оперативной группы;
- специалисты взрывотехнической службы;
- специалисты криминалистической лаборатории.
"Установлено, что ночью родители проснулись от звука взрыва в комнате сына и обнаружили ребенка без признаков жизни", - сообщили в пресс-службе полиции в Facebook.
Уточняется, что в ходе обследования места происшествия предварительно установлено, что сдетонировал взрыватель А670 к снарядам.
"Следователи открыли уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Следователи устанавливают происхождение боеприпаса. Продолжается досудебное расследование", - подытожили правоохранители.
Публикация полиции Харьковской области (скриншот: facebook.com/police.kharkov)
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