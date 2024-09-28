В Харьковской области от удара FPV-дрона по автомобилю погиб судья Верховного суда

В Казачьей Лопане российский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате удара погиб судья Верховного Суда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
По данным правоохранителей, сегодня, 28 сентября, вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль "Mitsubishi Lancer" в поселке Казачья Лопань Дергачевской ТГ. В результате удара 61-летний водитель погиб на месте. Жертвой циничного удара стал судья Верховного Суда, развозивший гуманитарную помощь местным жителям.
По данным источника РБК-Украина, погибший судья - Леонид Лобойко.
Также сейчас известно о трех раненых женщинах. По предварительным данным они тоже находились в этом автомобиле. Их госпитализировали в больницу.
"Уточненная информация будет предоставлена после установления всех деталей очередного преступления российской армии", - подчеркнули в прокуратуре.
Правоохранители отметили, что прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
Напомним, что сегодня ночью российские военные снова атаковали города Украины. В частности, под ударом оказались энергетика, база отдыха и медицинское учреждение.
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