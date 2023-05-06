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В Харьковской области трактор наехал на мину

Фото: В Харьковской области трактор наехал на мину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В субботу, 6 мая, в Харьковской области трактор наехал на мину. В результате происшествия 43-летний мужчина получил травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС в Харьковской области в Facebook.

Инцидент произошел на поле неподалеку с. Затишье Харьковского района, трактор наткнулся на противотанковую мину.

В результате взрыва 43-летний тракторист получил телесные повреждения. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Фото: В Харьковской области трактор наехал на мину (Facebook)

Напомним, в Киевской области тракторист подорвался на противотанковой мине.

Кроме того, ранее в Херсонской области во время проведения полевых работ, трактор подорвался на российской мине. В результате водитель получил ранения.

Добавим, что 4 мая в Изюмском районе в поле во время проведения полевых работ подорвался трактор. В результате инцидента водитель госпитализирован.

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