В Харьковской области произошел взрыв возле авто работника ТЦК: ему ампутировали кисть

Как сообщается, военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковской области получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля.

Травмированному оказана экстренная медицинская помощь, врачи были вынуждены ампутировать кисть. Сейчас угрозы жизни военнослужащего нет, он находится под наблюдением медиков.

"Обидно, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшего прохождения службы в ТЦК и СП, получил тяжелое травмирование в условном тылу", - отметили в ТЦК.

Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту органом досудебного расследования внесены сведения в ЕРДР, открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

В областном и подчиненных районных ТЦК и СП проводятся дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.