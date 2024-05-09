В Харьковской области рецидивист шпионил для российских ДРГ: предателя поймали

Предателем оказался житель Волчанского района с криминальным прошлым. 45-летний мужчина ранее отбывал наказание за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших гибель потерпевшего.

В поле зрения российской разведки он попал из-за своих прокремлевских взглядов. Предатель обходил приграничную местность, где отслеживал расположение оборонных линий и огневых позиций ВСУ. Координаты он отмечал на Google-картах.

СБУ отмечает, что развединформация требовалась оккупантам для планирования боевых операций, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп.

Спецслужбе удалось вовремя разоблачить информатора и задокументировать его деятельность. Во время обысков у него дома обнаружили мобильный телефон с доказательствами.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации об ВСУ). Предатель находится под стражей. Ему грозит до восьми лет за решеткой.

Фото: в Харьковской области поймали рецидивиста-изменника (ssu.gov.ua)