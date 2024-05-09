В Харьковской области рецидивист шпионил для российских ДРГ: предателя поймали

В Харьковской области разоблачили рецидивиста, который шпионил для россиян. Оккупанты использовали полученные данные для подготовки операций, в том числе с привлечением ДРГ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Предателем оказался житель Волчанского района с криминальным прошлым. 45-летний мужчина ранее отбывал наказание за кражи и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших гибель потерпевшего.
В поле зрения российской разведки он попал из-за своих прокремлевских взглядов. Предатель обходил приграничную местность, где отслеживал расположение оборонных линий и огневых позиций ВСУ. Координаты он отмечал на Google-картах.
СБУ отмечает, что развединформация требовалась оккупантам для планирования боевых операций, в том числе с привлечением диверсионно-разведывательных групп.
Спецслужбе удалось вовремя разоблачить информатора и задокументировать его деятельность. Во время обысков у него дома обнаружили мобильный телефон с доказательствами.
Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации об ВСУ). Предатель находится под стражей. Ему грозит до восьми лет за решеткой.
Фото: в Харьковской области поймали рецидивиста-изменника (ssu.gov.ua)
Напомним, СБУ разоблачила женщину, которая помогала российским войскам в 2022 году. Предательница шпионила для россиян во время боев за Киев.
Также ранее правоохранители поймали в Харькове двух российских информаторов. Шпионы передали врагу данные, которые россияне использовали, что ударить авиабомбами по украинским войскам.
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