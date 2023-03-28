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В Харьковской области полицейские обнаружили тела двух человек, погибших от обстрелов РФ

Фото: В Харьковской области полицейские обнаружили тела двух человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харьковской области полицейские обнаружили тела двух человек, погибших от обстрелов военных РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"19 марта прошлого года во время обстрелов по тяжелому вооружению военными РФ 57-летняя женщина находилась возле своего дома и получила осколочные ранения, от которых скончалась", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соседи похоронили его на кладбище. Место захоронения люди обозначили табличкой с данными умершей. Полицейские изъяли тело погибшей и направили в судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Также житель поселка Прудянка Харьковского района умер 11 июля в прошлом году от обломков снаряда неустановленного калибра, разразившегося на территории его домовладения.

"Останки погибшего направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы. Продолжается расследование по факту нарушения законов и обычаев войны", - добавили в полиции.

Напомним, что правоохранители обнаружили тела двух человек в Изюмском районе Харьковской области, погибших от авиационных бомбардировок армии РФ.

Правоохранители эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрелов армии РФ в Изюмском районе Харьковской области.

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