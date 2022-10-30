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В Харьковской области после подрыва на неизвестной взрывчатке погиб судья

Фото: в Харьковской области после подрыва на неизвестной взрывчатке погиб судья (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 29 октября, в Харьковской области на взрывном устройстве подорвался и погиб судья Красноградского районного суда Дмитрий Константинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховного суда.

"29 октября трагически погиб судья Красноградского районного суда Харьковской области Дмитрий Константинов, 1980 года рождения", - говорится в сообщении 30 октября.

Известно, что судья подорвался на взрывном устройстве в поселке Борщевая Харьковской области, который длительное время находился в оккупации.

Как сообщалось, 26 октября в Изюмском районе Харьковской области на мине, предварительно противотанковой, подорвался автомобиль пиротехников ГСЧС. В результате ЧП один человек погиб, еще 6 получили ранения.

Напомним, в среду, 20 октября, в Изюмском районе Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на вражеской мине. Погибли 2 человека, 4 ранены.

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