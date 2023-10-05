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В Харьковской области объявили дни траура из-за российского теракта в Грозе

Фото: в Харьковской области объявили дни траура из-за российского теракта в Грозе (t.me/synegubov)
Автор: Елизавета Драбкина

В Харьковской области объявили траур на три дня из-за российского теракта в Грозе, который унес жизни 51 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он отметил, что террористическая атака россиян по селу Гроза стала самым кровавым преступлением оккупантов в Харьковской области за все время с начала полномасштабного вторжения.

"Три дня, с 6 по 8 октября, в Харьковской области будут объявлены днями траура. Вечная память жертвам российского террора. Искренние соболезнования их родным и близким", - написал Синегубов.

Обстрел села Гроза

Сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района. Под атаку попал магазин-кафе, где проходили поминки.

Предварительно, россияне могли использовать для обстрела баллистическую ракету "Искандер". При этом удар могли навести, на данный момент правоохранители проверяют эту версию.

Подробнее о российском обстреле Грозы можно прочитать в материале РБК-Украина.

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Харьковракетный удар