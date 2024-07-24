В Харьковской области в одном из подразделений произошла стрельба: есть погибшие и раненые

В Харьковской области из-за личного конфликта в одном из подразделений произошла стрельба. В результате инцидента трое военнослужащих погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-стратегическую группировку войск "Хортица" в Telegram.
"Сегодня в Харьковской области в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие", - сказано в сообщении ОСГВ.
В результате стрельбы известно о трех погибших военных и четырех раненых - их оперативно госпитализировали. Состояние раненых - тяжелые.
"На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы", - уточнили в Оперативно-стратегической группировке войск.
Напомним, о большом количестве конфликтов, которые приводили к дружественному огню, известно в рядах армии российских оккупантов.
В частности, ранее СБУ сообщала о том, как российский БТР открыл огонь по своим же солдатам.
Также о случаях дружественного огня среди оккупантов писали и росСМИ.
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