В Харьковской области в одном из подразделений произошла стрельба: есть погибшие и раненые

"Сегодня в Харьковской области в одном из подразделений, военнослужащими, на основе личных взаимоотношений, было применено огнестрельное оружие", - сказано в сообщении ОСГВ.

В результате стрельбы известно о трех погибших военных и четырех раненых - их оперативно госпитализировали. Состояние раненых - тяжелые.

"На месте происшествия работают Военная служба правопорядка в ВС Украины и правоохранительные органы", - уточнили в Оперативно-стратегической группировке войск.