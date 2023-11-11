Обгонял комбайн и наехал на мину. В Харьковской области подорвался автомобиль

В Чугуевском районе Харьковской области на мине взорвался автомобиль. В результате инцидента пострадал мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Харьковской прокуратуры.
По данным следствия, сегодня вечером на дороге между селами Граково и Мосьпаново автомобиль, пытавшийся объехать сельскохозяйственную машину, взорвался на взрывоопасном предмете.
"По предварительным данным, это была мина", - сообщили правоохранители.
В результате взрыва 46-летний водитель получил осколочные ранения. В настоящее время он находится в больнице.
Минная опасность
Напомним, что в результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минная опасность. В связи с этим гражданских призывают:
Мы также писали, как срабатывают и чем опасны противопехотные мины.
В случае обнаружения подозрительного предмета сообщите о "находке" в ГСЧС или в Нацполицию по телефонам 101 и 102.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.