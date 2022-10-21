В Харьковской области эксгумировали тела троих погибших, среди них есть ребенок

В пятницу, 21 октября, в Харьковской области эксгумировали тела трех человек. Среди них есть погибшая 10-летняя девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры и страницу полиции Харьковской области.
"73-летний житель пгт Старый Салтов умер на территории садового общества в мае. 19 октября полиция провела эксгумацию тела. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
По информации полицейских, в тот же день удалось обнаружить тело еще одного мужчины. Предварительно он погиб в конце мая во время вражеского обстрела поселка. Также стражи порядка провели эксгумацию тела 10-летней девочки в селе Новый Бурлук.
"25 февраля 2022 года, во время обстрела с. Новый Бурлук Чугуевского района вооруженными силами РФ, ранения получили гражданские жители - 58-летняя женщина и ее 10-летняя внучка. Девочка была ранена в грудную клетку", - заявили в прокуратуре.
Девочку пытались спасти и довезти в больницу в Чугуев, однако по дороге в медучреждение машина попала под повторный обстрел россиян, в результате чего девушка получила ранения головы и погибла.
Напомним, что под Купянском нашли 5 погибших, взорвавшихся на мине во время эвакуации еще в мае.
Также вблизи Купянска обнаружили еще три тела замученных людей.
Украинские военные освободили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу. В общей сложности эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .