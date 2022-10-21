В Харьковской области эксгумировали тела троих погибших, среди них есть ребенок

"73-летний житель пгт Старый Салтов умер на территории садового общества в мае. 19 октября полиция провела эксгумацию тела. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, в тот же день удалось обнаружить тело еще одного мужчины. Предварительно он погиб в конце мая во время вражеского обстрела поселка. Также стражи порядка провели эксгумацию тела 10-летней девочки в селе Новый Бурлук.

"25 февраля 2022 года, во время обстрела с. Новый Бурлук Чугуевского района вооруженными силами РФ, ранения получили гражданские жители - 58-летняя женщина и ее 10-летняя внучка. Девочка была ранена в грудную клетку", - заявили в прокуратуре.

Девочку пытались спасти и довезти в больницу в Чугуев, однако по дороге в медучреждение машина попала под повторный обстрел россиян, в результате чего девушка получила ранения головы и погибла.