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В Харьковской области эксгумировали тела троих погибших, среди них есть ребенок

Фото: В Харьковской области эксгумировали тела троих погибших, среди них ребенок (khar.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 21 октября, в Харьковской области эксгумировали тела трех человек. Среди них есть погибшая 10-летняя девочка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры и страницу полиции Харьковской области.

"73-летний житель пгт Старый Салтов умер на территории садового общества в мае. 19 октября полиция провела эксгумацию тела. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, в тот же день удалось обнаружить тело еще одного мужчины. Предварительно он погиб в конце мая во время вражеского обстрела поселка. Также стражи порядка провели эксгумацию тела 10-летней девочки в селе Новый Бурлук.

"25 февраля 2022 года, во время обстрела с. Новый Бурлук Чугуевского района вооруженными силами РФ, ранения получили гражданские жители - 58-летняя женщина и ее 10-летняя внучка. Девочка была ранена в грудную клетку", - заявили в прокуратуре.

Девочку пытались спасти и довезти в больницу в Чугуев, однако по дороге в медучреждение машина попала под повторный обстрел россиян, в результате чего девушка получила ранения головы и погибла.

Напомним, что под Купянском нашли 5 погибших, взорвавшихся на мине во время эвакуации еще в мае.

Также вблизи Купянска обнаружили еще три тела замученных людей.

Украинские военные освободили Изюм 11 сентября, после чего там было обнаружено место массового захоронения людей в лесу. В общей сложности эксгумировано 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а 30 - следы пыток.

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