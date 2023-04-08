В Харьковской области эксгумировали тела двух человек, погибших в результате обстрела РФ

В поселке Слобожанское (Харьковская область) эксгумировали тела двух мужчин, в прошлом году погибших от обстрела окупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Жители поселка Слобожанское Харьковского района в августе прошлого года попали под обстрел и от полученных телесных повреждений скончались", - говорится в сообщении.

Отмечается, что родные похоронили 50 и 46-летних братьев во дворе домовладения.

Правоохранители эксгумировали тела мужчин, для установления причин смерти остатки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.