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В Харьковской области четыре работника дорожной службы подорвались на минах: есть погибшие

Фото: В Харьковской области четыре человека подорвались на минах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 8 ноября, возле Чкаловского (Харьковская область) на минах подорвались работники дорожной службы. Двое из них погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В области остается высокой минная опасность. Ежедневно есть пострадавшие среди мирного населения. Сегодня на трассе возле Чкаловского в Чугуевском районе подорвались работники дорожной службы", - заявил глава области.

Синегубов объяснил, что два человека погибли, еще 2 госпитализированы. Пиротехники проводят работы каждый день, уже уничтожили 45 тысяч взрывоопасных предметов.

"Но сколько еще продлится процесс - прогнозировать сложно, ведь оккупанты заминировали огромные территории", - добавил глава региона.

Напомним, что в Харьковской области два человека подорвались на вражеских минах.

Ранее двое мужчин погибли в результате подрыва автомобиля на российской мине на дороге в Золочевской общине.

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