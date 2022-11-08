В Харьковской области четыре работника дорожной службы подорвались на минах: есть погибшие

"В области остается высокой минная опасность. Ежедневно есть пострадавшие среди мирного населения. Сегодня на трассе возле Чкаловского в Чугуевском районе подорвались работники дорожной службы", - заявил глава области.

Синегубов объяснил, что два человека погибли, еще 2 госпитализированы. Пиротехники проводят работы каждый день, уже уничтожили 45 тысяч взрывоопасных предметов.

"Но сколько еще продлится процесс - прогнозировать сложно, ведь оккупанты заминировали огромные территории", - добавил глава региона.