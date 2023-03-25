В Харьковской области автомобиль подорвался на взрывчатке: погиб водитель

В субботу, 25 марта, в Харьковской области водитель автомобиля погиб от подрыва на взрывном предмете.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.
"Двое мужчин на автомобиле приехали на рыбалку в село Шестаково. Один мужчина вышел из автомобиля поискать место для парковки. В это время автомобиль наехал на неизвестный взрывной предмет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от полученных травм 70-летний житель Харьковской области погиб на месте происшествия.
На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции, ведется расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, что в Харьковской области в Изюмском районе мужчина подорвался у реки на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали.
Вчера в Сумской области на мине подорвался экскаватор. В результате инцидента четыре человека пострадали.
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