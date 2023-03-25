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В Харьковской области автомобиль подорвался на взрывчатке: погиб водитель

Фото: В Харьковской области автомобиль подорвался на взрывчатке (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 25 марта, в Харьковской области водитель автомобиля погиб от подрыва на взрывном предмете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Двое мужчин на автомобиле приехали на рыбалку в село Шестаково. Один мужчина вышел из автомобиля поискать место для парковки. В это время автомобиль наехал на неизвестный взрывной предмет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм 70-летний житель Харьковской области погиб на месте происшествия.

На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции, ведется расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, что в Харьковской области в Изюмском районе мужчина подорвался у реки на неизвестном взрывном устройстве. Его госпитализировали.

Вчера в Сумской области на мине подорвался экскаватор. В результате инцидента четыре человека пострадали.

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