В Харьковской области автомобиль подорвался на взрывчатке: погиб водитель

В субботу, 25 марта, в Харьковской области водитель автомобиля погиб от подрыва на взрывном предмете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Двое мужчин на автомобиле приехали на рыбалку в село Шестаково. Один мужчина вышел из автомобиля поискать место для парковки. В это время автомобиль наехал на неизвестный взрывной предмет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от полученных травм 70-летний житель Харьковской области погиб на месте происшествия.

На место происшествия выезжали сотрудники отдела полиции, ведется расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.