В Харьковской области автобус попал в ДТП: есть погибший, около 20 человек пострадали

Фото: последствия ДТП автомобиля и автобуса (t.me/police_kh_region/22417)

ДТП в Украине

Ранее мы сообщали, что во Львовской области водитель "скорой" совершил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия есть пострадавшие.

Также мы писали, что из-за непогоды в Полтавской области столкнулись 10 автомобилей.

В полиции назвали число вызовов из-за ДТП. В ведомстве назвали одну из причин аварий.