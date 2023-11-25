В Харьковской области автобус попал в ДТП: есть погибший, около 20 человек пострадали

В Купянском районе Харьковской области утром 24 ноября произошло ДТП. Один человек погиб, 18 травмированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Полиции Харьковской области.
Автопроисшествие произошло около 8:00 на автодороге "Чугуев - Меловое". По словам полиции, водитель автомобиля "Тойота" погиб на месте. Пассажира авто госпитализировали с травмами.
"Водитель и 16 пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести", - сообщили в полиции.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области водитель "скорой" совершил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия есть пострадавшие.
Также мы писали, что из-за непогоды в Полтавской области столкнулись 10 автомобилей.
В полиции назвали число вызовов из-за ДТП. В ведомстве назвали одну из причин аварий.
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