ua en ru
Сб, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Харьковской области автобус попал в ДТП: есть погибший, около 20 человек пострадали

Харьковская область, Суббота 25 ноября 2023 00:43
UA EN RU
В Харьковской области автобус попал в ДТП: есть погибший, около 20 человек пострадали В Харьковской области автобус столкнулся с автомобилем, есть пострадавшие и погибший (t.me/police_kh_region/22417)
Автор: Владислав Прийменко

В Купянском районе Харьковской области утром 24 ноября произошло ДТП. Один человек погиб, 18 травмированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Полиции Харьковской области.

Автопроисшествие произошло около 8:00 на автодороге "Чугуев - Меловое". По словам полиции, водитель автомобиля "Тойота" погиб на месте. Пассажира авто госпитализировали с травмами.

"Водитель и 16 пассажиров автобуса получили телесные повреждения разной степени тяжести", - сообщили в полиции.

Фото: последствия ДТП автомобиля и автобуса (t.me/police_kh_region/22417)

ДТП в Украине

Ранее мы сообщали, что во Львовской области водитель "скорой" совершил наезд на двух пешеходов. В результате происшествия есть пострадавшие.

Также мы писали, что из-за непогоды в Полтавской области столкнулись 10 автомобилей.

В полиции назвали число вызовов из-за ДТП. В ведомстве назвали одну из причин аварий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП харков
NEWS
Мобилизация и демобилизация в Украине. Какие задачи получил Залужный и когда ждать решений
Мобилизация и демобилизация в Украине. Какие задачи получил Залужный и когда ждать решений
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах