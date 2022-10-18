Харьковская "Рекаст" передает защитникам автомобили, дроны и комплексы Starlink

Предприниматели, в частности, передали защитникам два внедорожника, квадрокоптера, обогреватели. Кроме того, представители компании постоянно снабжают военных продуктами питания и горючим.

Отмечается, что в списке помогающих благотворители - центры комплектования Новобаварского и Шевченковского районов Харькова, а также бойцы разведывательного отделения воинской части А7041 (113 отдельная бригада территориальной обороны).

Представители компании уже передали бойцам два внедорожника, что позволят защитникам быстрее выполнять боевые задачи, выгоняя оккупационные войска как с территории Харьковщины, так и со всех оккупированных украинских земель.

"Мы, как представители социально-ответственного бизнеса, понимаем: именно благодаря нашим бойцам можем работать и платить налоги. Поэтому стараемся удовлетворять разные потребности украинских защитников, чтобы они еще активнее выбрасывали врага с нашей земли", - заявил основатель ООО "Рекаст" Егор Доровский.

Кроме автомобилей, благотворители передали на нужды военных два квадрокоптера, обогреватели, а также постоянно снабжают защитников продуктами питания и талонами на топливо для техники.

В настоящее время представители компании собираются приобрести комплект оборудования для передачи спутникового интернета Starlink, разработчиком которого является известная американская компания SpaceX. Снаряжение тоже передадут бойцам отдельной бригады ТрО.

"Мы будем помогать нашим воинам столько, сколько будет нужно. Ведь то, что делают наши защитники на поле боя, трудно переоценить. Настанет день, и наши воины отбросят врага с территории Украины. А мы должны сделать все для того, чтобы этот день наступил" как можно скорее", - добавляет основатель компании.

Напомним, ранее Егора Доровского и директора предприятия Дмитрия Дьяконова наградили почетными грамотами "За оборону Города-Героя Харькова" от Новобаварского районного терцентра комплектования и соцподдержки.