На Харьковщине двое парней изнасиловали подростка: снимали преступление на камеру

Отмечается, что 14-летнего подростка принудили против воли к действиям сексуального характера его знакомые 15 и 20 лет.

"Во время этого один из нападавших осуществлял видеосъемку на мобильный телефон, а другой применял физическое давление. Впоследствии видео с элементами насилия было распространено в одной из соцсетей, что стало известно через знакомых потерпевшего", - сказано в сообщении.

Следователи и прокуратура квалифицировали действия 15-летнего подозреваемого по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. 20-летнему подозреваемому объявили о подозрении согласно ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 1 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 301-1 (изготовление и распространение детской порнографии) УКУ.

Обоим подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Полиция призывает граждан не замалчивать случаи сексуального насилия. Если вам известно о подобных фактах или вы сами стали жертвой - немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", - добавили в полиции.