На Харьковщине двое парней изнасиловали подростка: снимали преступление на камеру

Украина, Суббота 09 августа 2025 16:17
На Харьковщине двое парней изнасиловали подростка: снимали преступление на камеру Иллюстративное фото: Национальная полиция Украины (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Харьковской области следователи полиции сообщили о подозрении группе злоумышленников, которые причастны к изнасилованию несовершеннолетнего ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 14-летнего подростка принудили против воли к действиям сексуального характера его знакомые 15 и 20 лет.

"Во время этого один из нападавших осуществлял видеосъемку на мобильный телефон, а другой применял физическое давление. Впоследствии видео с элементами насилия было распространено в одной из соцсетей, что стало известно через знакомых потерпевшего", - сказано в сообщении.

Следователи и прокуратура квалифицировали действия 15-летнего подозреваемого по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. 20-летнему подозреваемому объявили о подозрении согласно ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 1 ст. 127 (пытки) и ч. 3 ст. 301-1 (изготовление и распространение детской порнографии) УКУ.

Обоим подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Полиция призывает граждан не замалчивать случаи сексуального насилия. Если вам известно о подобных фактах или вы сами стали жертвой - немедленно обращайтесь в правоохранительные органы", - добавили в полиции.

Напомним, недавно в Мукачево правоохранители задержали группу несовершеннолетних, которых подозревают в изнасиловании и ограблении женщины. Это четверо парней в возрасте 13, 14, 16 и 17 лет.

Также недавно окружной суд австрийского города Корнеубурга вынес приговор 73-летнему итальянцу за многочисленные насилия над несовершеннолетней беженкой из Украины, которые привели к беременности.

