RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Харьков до полуночи будет со светом. Область уже почти вся запитана, - ОВА

Фото: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Сергей Новиков

По состоянию на вечер 16 декабря половина Харькова уже со светом. Полностью восстановят электроснабжение до полуночи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова на телемарафоне.

По его словам, было 10 ударов ракетами С-300, а две крылатые ракеты удалось сбить. И повреждения в конечном итоге оказались не такими критичными как по предварительной оценке.

"На данный момент мы приступили к восстановлению, область подключена на 85%, осталось несколько общин и районов, где нужно восстановить электроснабжение. Что касается Харькова, то уже 55% города запитано, где-то два часа назад мы начали подавать электроэнергию на водоканал и тепловые сети… Работаем уже над подключением спальных районов. Планируем работать до полуночи и планируем до этого времени подключить 100% населенных пунктов области и, в частности, Харькова", - отметил он.

Напомним, в результате сегодняшней ракетной атаки Харьков и область были полностью обесточены.

Предполагалось, что ночью начнут подключать только первые объекты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияхарковВойна России против Украины