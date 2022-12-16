Харьков до полуночи будет со светом. Область уже почти вся запитана, - ОВА

По его словам, было 10 ударов ракетами С-300, а две крылатые ракеты удалось сбить. И повреждения в конечном итоге оказались не такими критичными как по предварительной оценке.

"На данный момент мы приступили к восстановлению, область подключена на 85%, осталось несколько общин и районов, где нужно восстановить электроснабжение. Что касается Харькова, то уже 55% города запитано, где-то два часа назад мы начали подавать электроэнергию на водоканал и тепловые сети… Работаем уже над подключением спальных районов. Планируем работать до полуночи и планируем до этого времени подключить 100% населенных пунктов области и, в частности, Харькова", - отметил он.