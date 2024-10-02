RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ХАМАС взял на себя ответственность за стрельбу в Тель-Авиве

Фото: ХАМАС взял на себя ответственность за стрельбу в Тель-Авиве (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вооруженное крыло ХАМАСа, бригады "Аль-Кассам", взяло на себя ответственность за стрельбу и ножевые нападения в Тель-Авиве. Заметим, что вчера в результате столкновений погибли по меньшей мере семь человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сегодня бригада "Аль-Кассам" заявила, что берет на себя ответственность за вчерашнюю операцию.

Теракты в Израиле

Напомним, что вчера, 1 октября, в Тель-Авиве неизвестные начали стрельбу в районе Яффо. Сначала сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. Позже количество жертв и раненых возросло.

Отметим, что среди раненых есть украинка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль