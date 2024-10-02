ХАМАС взял на себя ответственность за стрельбу в Тель-Авиве

Теракты в Израиле

Напомним, что вчера, 1 октября, в Тель-Авиве неизвестные начали стрельбу в районе Яффо. Сначала сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. Позже количество жертв и раненых возросло.

Отметим, что среди раненых есть украинка.

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